Montervino: “Rigore Hysaj? Se mi fischiassero contro un rigore così farei la guerra in campo”

Francesco Montervino, ex capitano azzurro, in diretta su Canale 8 sorprende tutti con il suo parere sul rigore su Hysaj.

Montervino, ponendosi in una posizione di minoranza, ritiene che non ci sia fallo su Hysaj nel discusso episodio nel secondo tempo di Sassuolo Napoli.

“Non mi sento di condannare Fabian Ruiz anche se ha sbagliato la partita. L’errore è di Gattuso che lo ha schierato in un ruolo che non può ricoprire. De Zerbi, che reputo un grandissimo allenatore, ha messo Duncan su di lui e lo spagnolo ha commesso errori su errori, tattica geniale. Nel secondo tempo Allan e Mario Rui hanno commesso alcuni errori ma la partita è cambiata, il Napoli è però rimasto in partita grazie all’imprecisione degli avversari e ad alcuni interventi di Meret”.

Sul rigore

“E’ un episodio al limite, si può dare come no ma io non lo avrei dato. Se mi fischiassero contro un rigore del genere farei scoppiare la guerra in campo.”

