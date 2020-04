Sconcerti: “Serie A, vale la pena riprendere? Ecco perchè sarebbe un calcio mortificato”

Sconcerti: ne vale la pena riprendere? I giocatori sono disposti a trasformarsi in cavie? Sarebbe un calcio mortificato. Preferirei sentire notizie sul calciomercato piuttosto che vedere calcio giocato, distrarrebbe di più ora

Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi più caldi del momento e della opportunità o meno di riprendere a giocare il campionato di Serie A.

Queste le parole del Direttore:

Sconcerti vuole vedere giocare il campionato o che si parli di calciomercato?

“Ricominciare un campionato che si è già svolto per due terzi non so quanto possa essere divertente. Dal punto di vista economico si deve giocare. Secondo me sarebbe meglio dire che questa è stata la stagione e che ora, per cause di forza maggiore, si deve pensare al prossimo campionato. Ricominciamo quindi, ma davvero.

E poi i giocatori cosa ne pensano? Sono pronti a check-up ogni quattro giorni, una vita da isolati in alberghi? Al momento non ci sono zone isolate dal virus. Ne vale la pena? I giocatori sono disposti a trasformarsi in cavie? Sarebbe un calcio mortificato. Preferirei sentire notizie sul calciomercato piuttosto che vedere calcio giocato, distrarrebbe di più ora”.

L’assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità una serie di linee guida sul taglio degli stipendi dei calciatori, allenatori e di tutti i tesserati

“A me piace Tommasi, ma non so quanto sia adatto a questo mestiere. Non si può presentare al tavolo della Serie A volendo che vuole preservare la Serie C e D. E poi l’Aic non è un vero sindacato con tesserati“. Conclude Sconcerti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: ”Cairo riesce a dettare una linea editoriale così potente da far scrivere questo alla Gazzetta?”

Napoli: Mertens deve essere trattenuto. Vázquez – Ruiz? Può essere un’idea del Real Madrid

Riunione Lega Serie A: raggiunto accordo club-giocatori per il taglio stipendi

Pagni: ‘’Questo è un anno zero. Il calcio dovrà riscrivere le regole. Napoli? Tornerà a vincere qualcosa con Gattuso’’

Calciomercato Napoli, il Milan fa sul serio per Milik: proposto Kessie in cambio

Tommasi dell’AIC: “Il calcio italiano rischia di chiudere qui: alcuni club non riusciranno ad iscriversi piu”

Calciomercato Napoli, il Milan fa sul serio per Milik: proposto Kessie in cambio

Prot. Civile, Borrelli:”Fase due? La data è il 13 Aprile”

FOTO-Il Napoli fa gli auguri al Boca Juniors con un un immagine di Maradona

Venerato:”Napoli, interesse per Emerson Plamieri. Meret non è contento

De Luca:”Picco a Maggio, al sud contagi in crescita” [VIDEO]

Donazione Papa Francesco – 60mila euro ad un ospedale di Bergamo

Bollettino Regione Campania, sfiorato il record di ieri

Juventus – Continua la fuga dei calciatori

Di Lorenzo a RKK: “Sono a casa e mi alleno, ritornare in campo non mi spaventa”

L’Equipe accusa la Juventus: “Ha portato il Coronavirus nel paese”

Calciomercato Napoli, Callejon al passo d’addio: scelto il sostituto

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

CONTENUTI EXTRA

Assunzione 4500 prof, posti da Quota 100

Positive 11 suore in convento Porano

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts