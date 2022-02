Napoli-Inter, Spalletti più carico che mai dopo il pareggio

Nonostante il pareggio del Napoli contro l’Inter, Luciano Spalletti non ha per nulla perso la grinta.

Nella serata di ieri sera il Napoli di Luciano Spalletti ha rimediato un pareggio in casa conto l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante gli azzurri abbiano buttato al vento la possibilità di superare i nerazzurri in classifica, Luciano Spalletti non si è perso d’animo. L’allenatore è cosciente delle qualità del suo Napoli, la lotta per lo Scudetto è più che aperta e la sua intenzione è quella di rimettersi subito a lavoro.

Ecco cosa riporta l’odierna edizione de Il Mattino.

“Da un lato vuole che il suo Napoli «deve imparare a vincere certe partite», dall’altro vuole che questo pareggio venga accettato senza drammi, assorbendo immediatamente gli effetti, senza farsi intossicare le gambe e il cervello”. Il giorno dopo Spalletti è più carico che mai. È consapevole che il suo Napoli c’è ed è stato all’altezza della grande favorita per lo scudetto, che ha lottato alla pari con l’Inter e che non c’è un lato oscuro nel pari di sabato, non ci sono state eclissi atletiche o tattiche che devono far scattare il campanello d’allarme o che possono far credere che tutto è perduto. È una volata per lo scudetto e il Napoli non esce ridimensionato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formazione Barcellona-Napoli: è tempo di modifiche per Spalletti

Sabatini: “Ospina esce con i piedi davanti, ma come fai a parare così?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cantieri e incidenti, domenica di code su nodo autostrade Ligure