Napoli, pressing su Calhanoglu. Offerto un contratto da 5 milioni a stagione

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuta Eleonora Trotta, direttrice del portale calciomercato.it, che ha svelato l’offerta fatta dal Napoli ad Hakan Calhanoglu. Ecco quanto dichiarato:

“Il calciatore turco piace al club partenopeo, che è un suo estimatore. La dirigenza campana ha provato a fare questo colpo, trattandosi di un centrocampista talentuoso ed in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021. Il Napoli ha offerto ben 5 milioni di euro a stagione. Il numero 10 rossonero, tuttavia, vuole rinnovare il suo contratto con il Milan e restare in Lombardia: per questo, la sua risposta al Napoli è stata negativa. Per gli azzurri si sarebbe trattato di un’operazione sicuramente molto importante”.

