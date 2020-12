Non solo Gaucci, nel 2004 anche Moggi e Giraudo volevano il Napoli

Dopo il fallimento, anche Moggi e Giraudo volevano il Napoli

Nel 2004 Aurelio De Laurentiis diede vita al Napoli Soccer, società nata dalle ceneri del vecchio club azzurro che fallì nello stesso anno. Nel corso di quella calda estate, furono molti i nomi accostati al Napoli tra cui anche quelli di Moggi e Giraudo all’epoca dirigenti della Juventus. Ecco cosa scriveva Repubblica all’epoca:

“In prima linea Luciano Gaucci che dall’ex patron Salvatore Naldi, ha rilevato la Napoli Sportiva per 47mila euro. L’ex patron del Catania, che ha subito commentato la decisione del Tribunale dicendosi dispiaciuto per la fine dell’ex club di Naldi, è pronto ad ingaggiare una nuova lotta con la Figc per salvare il Napoli. Poi c’è anche la Napoli Fc, società che ha come amministratore unico il napoletano Paolo De Luca, e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe contare anche sul sostegno dei due dirigenti juventini Moggi e Giraudo e del patron del Palermo, Zamparini. A guidare l’Azzurra Napoli, società che si propone di salvare il club con l’azionariato popolare, Luis Vinicio. L’ultima cordata che dovrebbe completare la documentazione per accedere al Lodo Petrucci è la Napoli Sport che riunisce alcuni imprenditori del napoletano.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Incontro Adl-Agnelli, si è parlato dei diritti tv. Può essere la svolta per la Serie A

City-Everton, Ziliani punge nuovamente la Juventus. Altro tweet al veleno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Spagna terrà un registro di chi rifiuta vaccino