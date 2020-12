Napoli, nuovi contatti con il Sassuolo per Bogà. La situazione

Napoli, nuovi contatti con il Sassuolo

Secondo quanto riporato dall’edizione online del Corriere dello Sport, il Napoli ha nuovamente ripreso i contatti con il Sassuolo per Jeremie Bogà. Ecco cosa riporta l’edizione online del quotidiano:

“Il Napoli lo ha chiesto ufficialmente al Sassuolo nella primavera scorsa e Giovanni Carnevali, l’ad del Sassuolo, sapendo che l’oro non svaluta mai, semmai il contrario, ha tergiversato, non ha neppure fatto il prezzo ed ha lasciato che Boga restasse ancora con Roberto De Zerbi, tanto il mercato riaprirà e finiranno per sistemarsi in parecchi dinnanzi alle vetrine ad ammirare il gioiello”.

