Meret-Napoli: il portiere vuole restare in azzurro ma ad una condizione

Il portiere del Napoli Alex Meret ha voglia di restare in azzurro, tuttavia impone una condizione ben precisa.

Alex Meret veste la maglia azzurra ormai dal 2018; l’estremo difensore classe 1997 non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli. L’intenzione del giovane portiere è proprio quella di continuare la sua carriera indossando la maglia azzurra; nonostante ciò la permanenza di Meret al Napoli non è certa.

Secondo Calciomercato.com il portiere vorrebbe un posto fisso da titolare in campo. Se ciò non dovesse accadere potrebbe seriamente decidere di lasciare la squadra, pur volendo in cuor suo rimanere.

“L’estremo difensore ed il suo manager vogliono che sia chiaro fin da subito il ruolo che la società ha in mente per il portiere: il giocatore vuole essere titolare e, se gli verrà garantito il posto, allora trovare l’intesa non sarà affatto un problema. Altrimenti, la sua strada e quella del club si separeranno: forse, già alla fine di questo campionato.”

