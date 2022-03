UFFICIALE – Confermata la diagnosi per Di Lorenzo, distorsione di 2° grado

Ufficiale, confermato la distorsione per Di Lorenzo

I controlli ai quali si è sottoposto in mattinata Giovanni di Lorenzo a Villa Stuart, hanno confermato la distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Probabile che per il terzino azzurro ci sia bisogno di almeno un mese di stop.

