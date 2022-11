La Gazzetta dello Sport – Mercato in uscita, Lozano può partire in estate.

Secondo le varie indiscrezioni, il quotidiano lancia una notizia bomba: Lozano potrebbe lasciare il Napoli in estate. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e potrebbe portare nelle casse di De Laurentiis una somma notevole, da poter poi reinvestire su un nuovo esterno. Tra le notizie, ci sono anche dei nomi in entrata nella lista degli azzurri, quali Traoré o Henrique.

Fonte foto: Instagram @hirvinglozano

