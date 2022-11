Il Napoli prepara quattro sfide amichevoli durante la sosta

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sulle quattro sfide amichevoli che starebbe preparando il Napoli durante la sosta.

Il Napoli avrebbe in programma ben quattro gare amichevoli prima della ripresa del campionato. Si ripartirà a gennaio, quando il club azzurro affronterà l’Inter ed anche per questo la squadra farà di tutto per tenersi allenata al meglio. Una delle quattro amichevoli si giocherà proprio a casa degli azzurri, allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli disputerà due amichevoli ad Antalya, contro il Fatih Karagumruk, la squadra allenata da Andrea Pirlo, e un club inglese, probabilmente il Fulham o il Crystal Palace. Al rientro in città, è prevista un amichevole al Maradona. Si giocherà sabato 17 dicembre, l’avversario dovrebbe essere il Villareal degli ex Albiol e Reina. La squadra dovrebbe poi programmare un altro test in trasferta prima del rientro in campo previsto a San Sir contro l’Inter il 4 gennaio.”

