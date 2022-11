Corriere dello Sport – Allarme Kim, fa tremare i tifosi ma nessun danno per il giocatore.

Durante il match tra Uruguay e Corea del Sud, un forte dolore al polpaccio per Kim Min-Jae tra tremare i tifosi del Napoli e non solo! Il giocatore dopo essere caduto in malo modo è rimasto a terra per qualche istante, soccorso tempestivamente dai sanitari. Tuttavia, per fortuna, è stato solo un grosso spavento perché poco dopo si è rialzato, scongiurando ogni conseguenza negativa.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli prepara quattro sfide amichevoli durante la sosta

Stadio Maradona scenario di Italia-Inghilterra: attesa ufficialità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bunker per nascondere latitanti e droga scoperti nel Napoletano