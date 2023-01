I postumi di Inter-Napoli: azzurri scontenti della direzione di Sozza

I partenopei non sono soddisfatti dell’operato di Simone Sozza in Inter-Napoli

L’Inter è uscita vittoriosa dalla sfida di ieri contro il Napoli. Gli azzurri hanno incassato la prima sconfitta in campionato della loro stagione ma sul banco degli imputati c’è l’arbitraggio di Simone Sozza. Il Corriere dello Sport riferisce che il club azzurro non ha gradito la gestione permissiva del direttore di gara che ha consentito il gioco duro dei nerazzurri che spesso hanno fermato gli avversari con falli anche cattivi. Inoltre c’è anche preoccupazione in casa partenopea per Khvicha Kvaratskhelia, il quale non si è allenato nella giornata di oggi per via di tutti i colpi ricevuti.

Fonte foto: Instagram @sportmediaset

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report da Castel Volturno: seduta in gruppo per Gaetano

UFFICIALE – Sampdoria-Napoli affidata all’arbitro Abisso: la sestina completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici