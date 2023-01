Politano: “Inter? Partita equilibrata per 50 minuti, ora guardiamo avanti”

Matteo Politano torna a parlare della sconfitta contro l’Inter

Il Napoli è uscito sconfitto dal big match di San Siro contro l’Inter. Matteo Politano, esterno offensivo dei partenopei ed ex giocatore dei nerazzurri, è tornato a parlare della gara ai microfoni di Sportmediaset.

Queste le sue parole:

“Sapevamo che era una partita difficile, ci tenevamo a ripartire bene. La partita è stata equilibrata per 50′, sono stati bravi a fare gol, ma noi abbiamo avuto qualche occasione e non l’abbiamo sfruttata. Dobbiamo guardare avanti perché tra tre giorni abbiamo un’altra partita. Queste partite vengono decise dagli episodi, l’Inter ha sfruttato al meglio l’occasione avuta e noi siamo stati sfortunati e siamo mancati nell’ultimo passaggio. L’Inter ha fatto una grande partita difensiva, noi siamo stati lenti nel giro palla e ci hanno messo in difficoltà. La sosta è stata lunga, ci sarà ancora da lavorare per tornare in forma, è normale che qualcuno sia ancora indietro di condizione. Siamo amareggiati ma dobbiamo guardare avanti“.

Fonte foto: Instagram @matteopolitano16

