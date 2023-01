Ufficiale: minuto di silenzio in memoria di Ernesto Castano

L’omaggio della FIGC alla memoria di Ernesto Castano

È morto all’età di 83 anni Ernesto Castano. La FIGC comunica che per ricordarlo verrà disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di campionato in programma nel fine settimana. Il difensore vinse 3 Scudetti e altrettante Coppe Italia con la Juventus, arrivando anche ad indossare la fascia di capitano. Fece il suo esordio in Nazionale nel novembre del 1959 contro l’Ungheria e prese parte al Campionato Europeo del 1968, vinto dall’Italia.

Fonte foto: Twitter @FIGC

