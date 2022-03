Pistocchi: “Livello della Serie A basso ma il Napoli si salva, gioca il miglior calcio d’Italia

Il giornalista parla anche del prossimo impegno degli azzurri contro l’Atalanta

Maurizio Pistocchi ha rilasciato delle dichiarazioni a “Giochiamo d’Anticipo”, trasmissione in onda su Canale 8. Il giornalista nel suo intervento ha parlato della Serie A, del Napoli e della clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali di Qatar 2022.

Queste le sue parole:

“La qualità media del campionato di Serie A, per come la vedo io, è bassa, molte partite sono brutte e arbitrate male. Il campionato complessivamente è scarso ed ero convinto che la Juve sarebbe subito rientrata, viste le sue potenzialità. Salvo però il Napoli che gioca il migliore calcio d’Italia.

Quella di Bergamo è una partita importante, che se vinta può dare una spinta in più alla squadra. Credo che i partenopei possano portare a casa i tre punti anche se non sarà affatto semplice.

Italia fuori dai Mondiali? E’ stata una settimana allucinante è dir poco. Tanti presidenti investono molto in calciatori stranieri e anche in Serie A tante squadre hanno tanto elementi non italiani. Mancini in questo contesto ha fatto tantissimo, vincendo anche un Europeo.

