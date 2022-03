Mertens, al momento nessun segnale di De Laurentiis per il rinnovo

Nessun segnale di De Laurentiis in merito al rinnovo di Mertens

Dries Mertens vedrà scadere il suo contratto con il Napoli a fine stagione, nonostante abbia voglia di rimanere in azzurro non ci sono ancora segnali da De Laurentiis su un possibile rinnovo. Ecco quanto riportato da Il Mattino in merito:

“De Laurentiis non pensa di dover fare offerte a Mertens, neanche al ribasso. Al momento il belga è destinato ad andare via a fine stagione. Il ciclo di Dries sembra essere arrivato al capolinea. Vero che le vie del calcio, si sa, sono infinite ma in questo caso il destino sembra segnato da tempo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pjanic: “2018? Si parla solo di un episodio e non della nostra grande rimonta”

Alvino: “Deferimento surreale. Tante situazioni non chiare: vedi caso Suarez, la violazione di Vlahovic”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Amministrative e referendum, l’election day sarà il 12 giugno