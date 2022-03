Pjanic: “2018? Si parla solo di un episodio e non della nostra grande rimonta”

Pjanic torna a parlare dell’episodio della mancata espulsione

L’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove è tornato a parlare anche dello scudetto 2018. Ecco quanto dichiarato:

“A me tutte quelle critiche sembrano una follia. Io stimo molto Allegri, come allenatore e ancora di più come persona. Mi sembra la persona più giusta per la Juve e i risultati dicono che l’ha risistemata. Nessuno invece dice che sotto pressione è il più bravo. Un esempio? Inter-Juve 2-3 nel 2018. Venivamo dalla sconfitta col Napoli e si capiva che stavamo rischiando tanto. Allegri ha fatto un grande discorso, con tanta calma, ci ha rimesso a lavorare e noi abbiamo trasformato quella calma in forza. Mancato rosso su Rafinha? Mi viene da dire basta, parliamo d’altro. In quell’azione, io sono saltato così, non volevo di sicuro fare male. Certo, so che potevo prendere il secondo giallo, ma secondo me la prima ammonizione era stata sbagliata. Anni dopo, mi piacerebbe che si ricordasse la nostra grande rimonta, non una decisione di Orsato”.

