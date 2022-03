Sconcerti su Juventus-Napoli: “Gara falsata, a tavolino e penalizzazione agli azzurri”

Sconcerti su Juventus-Napoli

Mario Sconcerti è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato il deferimento di De Laurentiis in merito a quanto accaduto in Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“E’ una cosa abbastanza sgradevole. Oltre al rischio forse scampato, la partita è stata falsata. Se ci sono tre giocatori che non dovevano giocare, si può andare verso lo 0-3 a tavolino. Sarebbe un punto in meno e sarebbe grave.”

