La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia ancora scosso: è tornato a vivere in albergo.

Per Khvicha Kvaratskhelia non è ancora tornato il sereno, difatti come annunciato dal quotidiano, il giocatore avrebbe deciso di cambiare casa dopo il furto d’auto, e nel frattempo è tornato a vivere nell’albergo che lo aveva ospitato in città. La decisione sarebbe legata all’episodio che lo ha decisamente turbato e per questo motivo non tornerà più a Cuma dove aveva preso casa.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

