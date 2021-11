Cesari su Napoli-Verona: “C’era almeno un rigore per il Napoli!”

L’ex arbitro Graziano Cesari, ospite a Pressing dichiara a favore degli azzurri: “C’era almeno un rigore per il Napoli!”.

Graziano Cesari, ex arbitro, in onda ai microfoni di Mediaset, dichiara a favore del Napoli: “Gunter perde l’equilibrio toccando il terreno e contrasta Osimhen col ginocchio. Non è un intervento voluto, ma è un’infrazione punibile col calcio di rigore. Gunter frana sull’attaccante del Napoli”. Sandro Sabatini, replica: “Questo è un clamoroso errore dell’arbitro”. Ayroldi, però, ha fischiato fallo a favore del Verona.

