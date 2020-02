Montervino su Messi e Maradona: ”Di ‘dio’ ve ne è uno e si chiama Diego Armando”

Montervino: il Napoli incontra un Barcellona tornato rullo compressore, che però in stagione ha avuto qualche fermata. Affrontare i blaugrana è sempre complesso, però il Napoli se la può giocare

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva del match di Champions League che si disputerà questa sera al San Paolo tra il Napoli ed il Barcellona oltre a fare un riferimento a Maradona e Messi.

Queste le sue parole:

SU NAPOLI-BARCELLONA

“Il Napoli incontra un Barcellona tornato rullo compressore, che però in stagione ha avuto qualche fermata. Affrontare i blaugrana è sempre complesso, però il Napoli se la può giocare. Dovessi fare un pronostico direi 70-30 per gli spagnoli, ma il San Paolo delle grandi occasioni aiuta molto a gestire certe partite. Contro le big quest’anno il Napoli ha sempre fatto bene, indubbiamente sarà visto con grande rispetto e non come una squadra capitata per caso negli ottavi di Champions”.

MONTERVINO SU DEMME

”Demme ha dato equilibrio, semplicità e sicurezza in mezzo al campo, un giocatore che non s’inventa nulla ed è sempre al posto giusto. Allan? Deve tornare il giocatore delle scorse stagioni sia per il Napoli che per se stesso. Tra Mertens e Callejon tengo il belga, lo spagnolo mi sembra arrivato a fine ciclo”.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts