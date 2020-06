Il Napoli non si ferma, la richiesta di De Laurentis alla squadra: vinciamole tutte!

De Laurentis e la richiesta alla squadra

Il Napoli continua il suo cammino anche in campionato, dopo la vittoria in Coppa Italia è arrivato il successo sul difficile campo del Verona. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri hanno iniziato la scalta verso le posizioni alte della classifica. Aurelio De Laurentis ha così richiesto alla squadra di non mollare, vincendo le restanti gare del campionato. Il sogno è quello di poter agganciare l’Atalanta al quarto posto, cosa che al momento resta molto difficile visto anche lo spelndico campionato degli orobici. Ma il Napoli ci proverà, sperando di raggiungere l’obiettivo Champions.

