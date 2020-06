Chiariello: “Gattuso piacevole sorpresa, ecco le differenze con Ancelotti” [VIDEO]

Umberto Chiariello elogia Gattuso

Dopo la vittoria del Napoli sul difficile campo del Verona, nel corso di Campania Sport è intevenuto Umberto Chiariello con il suo editoriale. Ecco quanto dichiarato:

“Ogni partita diventa quella della vita, ma Verona è paragonabile ad un esame universitatio, uno propedeudico. Il Napoli deve recuperare 12 punti all’Atalanta, cosa che sembra una missione impossibile, ma se il Napoli batte i bergamaschi tutto diventa possibile. Questa sera Gattuso ha spazzato via i luoghi comuni: Ancelotti e Benitez giocavano un calcio europeo, Gattuso gioca un calcio nel solco della tradizione italiana, sciocchezze!. La differenza che tra Ancelotti e Gattuso è che uno fa giocare la squadra in modo organizzato mentre l’altro no. Il Napoli, con Ancelotti, ha giocato 73 partite e ha subito 73 gol. Fare gol al Napoli di Gattuso è invece difficilissimo. Gli azzurri ora sono una squadra solida, cattiva, organizzata e concentrata fino all’ultimo secondo. Con il lavoro e l’onestà si può cambiare una stagione. Non credevo che Gattuso fosse un bravo tecnico, ma volevo vedere se potesse diventarlo. Dopo il Milan capìì che c’erano grandi margini. Oggi devo dire che oltre l’uomo, sto vedendo un allenatore in grande crescita. La chicca finale è Ghoulam e Lozano. Il Napoli in questo momento è la squadra migliore del campionato.”

VIDEO

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Lozano. CdM rivela: “Ha chiesto a Raiola di muoversi sul mercato”

Le pagelle – Il Napoli si ripete e sbanca il Bentegodi. Verona sconfitto per 0-2

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa dona a Unitalsi bicicletta per asta