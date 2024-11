la Repubblica – Ora per Conte mantenere un basso profilo è quasi impossibile. La vittoria contro il Milan carca i tifosi

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla vittoria del Napoli a San Siro, che sta rendendo molto complicato il piano di Conte. Il tecnico vorrebbe mantenere un basso profilo, ma ora la situazione sta sfuggendo di mano, con più 4 punti dall’Inter:

“Mantenere il basso profilo diventa quasi impossibile e almeno a livello ambientale il tecnico leccese si è reso conto di dover concedere qualcosa, dunque, con dietro l’angolo la carica dei 50 mila di domani mattina al Maradona (12.30) per la super sfida contro l’Atalanta: ‘L’entusiasmo che circonda non rappresenta un problema. Mi pare qualcosa di positivo e non lo spegnerò mai, perché per noi deve diventare benzina. Bisogna cavalcare la passione della gente e dimostrare ai nostri tifosi ogni giorno il senso di appartenenza alla maglia che proviamo, per renderli orgogliosi di noi'”.

