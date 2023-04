Carnevale: “Napoli può vincere la Champions, occasione unica”

L’ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del club azzurro.

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli ed attuale responsabile area scouting dell’Udinese, ha parlato della possibilità di vittoia della Champions da parte della squadra partenopea. Ecco le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Credo che una sconfitta come lo 0-4 del Maradona possa rivelarsi salutare per certi aspetti, anche perché il Napoli ha mostrato subito solidità mentale per riprendere la marcia. Ha un’opportunità capita ogni mille in Champions. Se Spalletti avrà a disposizione la formazione tipo con Osimhen, anche se per un gara, parte leggermente favorito.”

