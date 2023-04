Napoli, report allenamento: le ultime sugli infortunati

La SSC Napoli ha reso noto la seduta di allenamento odierna della squadra facendo anche il punto della situazione sugli infortunati.

A pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Milan, il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno ed anche gli azzurri infortunati cercano di recuperare al meglio il prima possibile.

Di seguito il report della seduta odierna:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro di forza. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta sviluppo di gioco su palle inattive. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo.”

📌 Allenamento mattutinohttps://t.co/Oa7vYW18Ug — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 10, 2023

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chelsea, Koulibaly: “La stagione non sta andando come ci si aspettava, voglio restare qui per tanti anni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Studente morto durante stage, zia ‘lotto perché abbia giustizia’