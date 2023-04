Milan, Kalulu migliora: potrebbe tornare contro il Napoli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore del Milan Pierre Kalulu potrebbe tornare in campo contro il Napoli.

Il difensore del Milan Pierre Kalulu è tornato ad allenarsi in gruppo a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Napoli. Sebbene certamente non sarà disponibile per l’andata dei quarti di finale, probabilmente tornerà per la gara di ritorno.

Ecco quanto riportato da Sportmediaset:

“Pierre Kalulu contro il Napoli non ci sarà ma il difensore francese è tornato ad allenarsi, anche se solo parzialmente, col gruppo: una buona notizia per il Milan che potrebbe riavere il giocatore per la trasferta di Bologna di sabato ma soprattutto per il match di ritorno di Champions League.”

