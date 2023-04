Bagni su Milan-Napoli: “Ecco perché vinceranno gli azzurri”

Salvatore Bagni ha parlato della sfida tra Milan e Napoli nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato della sfida di Champions League tra il Milan ed il club azzurro. Secondo le sue parole sarà proprio la squadra di Luciano Spalletti ad avere la meglio.

Ecco quanto dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Un mese fa non ci sarebbero stati dubbi sul successo del Napoli, che ora appare un po’ in calo fisicamente. Ma resto convinto che, oltre ad aver vinto lo Scudetto strameritando, gli azzurri riusciranno a qualificarsi. Sapete perché? Anche senza Osimhen Spalletti ha alternative e Kvara in più, Pioli appena toglie qualche titolare succede quanto visto contro l’Empoli.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chelsea, Koulibaly: “La stagione non sta andando come ci si aspettava, voglio restare qui per tanti anni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Studente morto durante stage, zia ‘lotto perché abbia giustizia’