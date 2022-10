Serie A – Monza-Bologna verso il rinvio: le ultime

Serie A – Monza Bologna verso il rinvio

Serie A – Monza-Bologna verso il rinvio, per la vicenda legata all’accoltellamento del difensore del Monza Pablo Marì avvenuta ieri ad Assago, che ha lasciato tutti sotto shock. L’ad del club, Adriano Galliani, ha richiesto di rinviare la prossima partita contro il Bologna. Pablo Marì è stato operato d’urgenza e dovrebbe restare fuori per due mesi.

Sky Sport riporta che la Lega Serie A dovrebbe accogliere la richiesta del club brianzolo. La gara dovrebbe dunque essere posticipata, visto che la squadra di Palladino, come ammesso dallo stesso amministratore delegato, è sotto shock, e dovrebbe essere riprogrammata tra gennaio e febbraio, visto che non ci sono date disponibili prima della sosta per il Mondiale.

