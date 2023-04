Napoli, possibile stop di almeno un mese per Simeone

Simeone potrebbe star fuori un mese

Il Napoli è alle prese con l’emergenza attacco, dopo Osimhen anche Giovanni Simeone ha riscontrato un problema muscolare nel corso dell’ultima gara contro il Lecce. Secondo a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’argentino potrebbe star fermo addirittura un mese. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Giovanni Simeone dovrà restare fuori un mese. Una tegola di non poco conto per Luciano Spalletti che attende di recuperare a pieno regime anche Victor Osimhen ed ha ancora non al meglio Giacomo Raspadori rientrato da poco anche lui da un infortunio. Cholito dunque salterà le due sfide Champions, il Verona, la Juventus, la Salernitana, l’Udinese e la Fiorentina”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, formazione anti-Milan con un solo ballottaggio. Rebus in attacco

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ancora una notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele