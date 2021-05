U16-U15 Test-Match: arriva la comunicazione ufficiale della Figc

La Figc con una nota ufficiale ha evidenziato le novità inerenti alla cantera giovanile, in particolar modo per quanto riguarda gli Under 16 e gli Under 15.

Di seguito il comunicato riportato da Tutto Calcio Giovanile:

“Con riferimento a quanto pubblicato all’interno del Comunicato Ufficiale n° 94/Campionati Giovanili del 15 aprile 2021, si comunica che sarà possibile programmare i “Test Match Nazionali” per Under 16 – Under 15 Serie A e B, Under 16 – Under 15 Serie C, fino alla data del 17 giugno 2021”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Verona, per Gattuso un solo dubbio in formazione

Allegri è in parola con il Napoli, dipende tutto dal Real Madrid

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi al summit mondiale sulla salute: “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocemente”