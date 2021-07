Napoli, recupero Mertens: ritorno previsto nel mese di ottobre

Il recupero di Dries Mertens, attaccante del Napoli, dovrebbe essere completato nel mese di ottobre.

Procede senza imprevisti il recupero di Dries Mertens dopo la sua operazione alla spalla. Tuttavia per vederlo in campo bisognerà aspettare ancora un po’. L’edizione odierna di Repubblica si concentra proprio sulle sue condizioni e specifica che Luciano Spalletti non potrà averlo a sua disposizione prima del mese di ottobre.

Ecco quanto riportato da Repubblica:

“”Ciro” è adesso in vacanza in Africa, poi dovrà fare con cautela la riabilitazione e per vederlo in campo serviranno almeno un paio di mesi. È verosimile dunque che Spalletti potrà contare sul capocannoniere all time della storia azzurra solamente a partire da ottobre, a campionato abbondantemente già iniziato.”

