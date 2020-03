Gattuso fa infuriare la Pro Vercelli: “Noi abbiamo sette scudetti”

Gennaro Gattuso aveva chiamato in causa la Pro Vercelli per analizzare alcuni banali errori della sua squadra

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, aveva chiamato in causa la Pro Vercelli per analizzare alcuni banali errori della sua squadra a fine partita col Torino: “Napoli non è la Pro Vercelli o il Molfetta, errori deprimenti”.

Non si è fatta attendere la risposta del club piemontese dal profilo ufficiale twitter: “Ottima osservazione: sono poche, in Italia, le squadre che possono vantare almeno 7 scudetti!“

