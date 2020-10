Infortunio Insigne: il capitano verso la convocazione in Europa League

Procede a ritmo spedito il recupero di Lorenzo Insigne. L’attaccante, infatti, si era infortunato nel corso della sfida contro il Genoa.

Il capitano del Napoli potrebbe, dunque, rientrare tra i convocati per la sfida di giovedì in Europa League ma sicuramente non verrà rischiato. L’obiettivo è il derby di domenica in casa del Benevento.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

