Indistruttibile Mertens: contro l’Atalanta ha giocato con una spalla lussata

Quando Romero con una spallata lo ha buttato a terra, tutti i tifosi del Napoli hanno trattenuto il fiato.

Fortuna che Dries Mertens dopo pochi istanti era regolarmente al suo posto. Quello che, però, in pochi si sono accorti è quanto gli è successo. Il belga, infatti, ha avuto una lussazione della spalla ma il medico della squadra, il dottor Canonico, con una manovra è riuscita a mettergliela apposto. L’attaccante, però, sarà tenuto a riposo per la gara di giovedì in Europa League per evitare complicazioni.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

