Juve-Napoli: la strategia dei legali azzurri per il ricorso

Il Napoli affila le armi e prepara il ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo, sulla sconfitta a tavolino contro la Juve.

La società azzurra, infatti, è convinta di aver subito un torto e vuole il rinvio della partita. In particolar modo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’avvocato Grassani farà leva sull’obbligo di rispettare le leggi dello Stato. In pratica, quello dell’ASL era un vero e proprio ordine e non un invito a non partire.

Il dottor Mastrandrea, nella sentenza di primo grado, ha invece stabilito che l’obbligo è arrivato solo la domenica alle 14 e che quindi la squadra partenopea, volontariamente non è partita per Torino il giorno precedente.

