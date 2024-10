Caressa: “Forse non è il Lukaku dell’Inter, visto che il tempo passa per tutti”

Il giornalista e telecronista, Fabio Caressa, è intervenuto nel suo canale social, per commentare la stagione del Napoli di Conte: “La difesa a tre è diventata a quattro, ma in realtà già in passato Conte giocava così. Proprio a Napoli cambiò col 3-5-2 e da lì vinse lo scudetto alla Juve.

Forse non è il Lukaku dell’Inter, visto che il tempo passa per tutti, ma anche se è calata la sua dinamicità più che la sua fisicità, la sua importanza tattica è fondamentale. E’ il fulcro, il vero punto di riferimento del Napoli”.

