Napoli-Az: per l’UEFA non è a rischio ma il Comune vorrebbe il rinvio

E’ sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA la sfida di giovedì tra il Napoli e l’Az Alkmaar.

La squadra olandese, infatti, ha ben nove elementi della squadra risultati positivi al tampone del Covid19. Al momento, per l’UEFA, la gara non è a rischio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la rosa è in quarantena e prima di partire per Napoli sarà sottoposta a nuovo giro di tamponi.

Nel frattempo, però, anche dal capoluogo partenopeo tengono d’occhio la situazione e l’assessore comunale, Ciro Borriello, non ha nascosto le sue perplessità a Radio Punto Nuovo, chiedendo il rinvio della gara stessa.

“Ci sono 9 contagiati, l’Az non dovrebbe partire. – afferma Borriello – E’ un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c’è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Bisogna essere consequenziali: se la Asl ha impedito al Napoli di partire, ora bisogna essere consequenziali. Abbiamo una guerra in corso con la Lega e la Giustizia Sportiva, il Napoli si gioca un campionato per questa partita contro la Juve, può decidere una stagione: bisogna essere attenti, allora, con quello che deve accadere con l’arrivo dell’AZ a Napoli”

