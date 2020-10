Di Marzio: ” La Juve ci ha provato per Mertens. Il belga ha risposto così”

Il calciatore belga, oramai alla sua ottava stagione in maglia azzurra ha un legame fortissimo con la piazza. Ed anche nel corso della stagione scorsa, quando era in scadenza di contratto, nonostante le pretendenti, ha scelto di restare sotto al Vesuvio.

A tal proposito, il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto nella trasmissione di Canale 21, Il bello del calcio, ha svelato un particolare retroscena:

“Anche a Mertens è stata fatta la proposta di giocare alla Juventus, vi svelo la risposta letterale di Dries: “Ma tu si pazz?”. Ecco, questo è Dries Mertens, un ragazzo troppo, troppo legato al Napoli. Anche Cavani è stato corteggiato dalla Juventus, quest’estate in modo molto netto… ma il giocatore non ha voluto sentir ragione. Higuain invece è stato sin da subito molto attratto dal mondo Juventus e non ci ha pensato su due volte prima di accettare il trasferimento in bianconero”.