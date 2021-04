Jurgen Klopp guarda in Serie A per il centrocampo: nel mirino Fabian Ruiz e Brozovic

Jurgen Klopp guarda in Serie A per il centrocampo: gli obiettivi Fabian Ruiz e Marcelo Brozovic

Jurgen Klopp guarda in Serie A per il centrocampo, nel mirino Fabian Ruiz e Marcelo Brozovic è quanto riportato da Il Mattino. Secondo il quotidiano, il tecnico tedesco starebbe guardando alla Serie A per rinforzarsi e rilanciarsi, dopo una stagione deludente. L’allenatore ex Dortmund, per ricostruire la mediana dei Reds, ha pensato a due centrocampisti del nostro campionato.

Le ultime prestazioni di Fabian Ruiz stanno convincendo sempre più i top club europei delle sue qualità ed in particolare il Liverpool di Klopp ha mostrato moltissimo interesse nei suoi confronti.

