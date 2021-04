UFFICIALE – Consiglio Federale, varata norma anti-Superlega: modificato art.16 delle Noif

Consiglio Federale, varata norma anti-Superlega: modificato l’articolo 16 delle Noif

Consiglio Federale, varata la norma anti Superlega, è stato modificato l’articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali), è quanto riporta Gazzetta:

“Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla FIGC.

La partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione”.

La norma riguarda anche la disputa di gare e tornei amichevoli.

