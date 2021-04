Pistocchi: “Gattuso non resterà a Napoli, a De Laurentiis consiglio due nomi”

Pistocchi sul futuro della panchina azzurra

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live, dove ha parlato del futuro della panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso? Credo che Rino non firmerà nulla e non avrà intenzione di restare a Napoli. Dal punto di vista umano lo capisco, da un punto di vista professionale spero che abbia alternative importanti, le ha meritata seppur con una gestione ondivaga. Spalletti? Buon allenatore, ha fatto risultati importanti e ha un carattere molto forte. All’Inter ha preso decisioni scomode, dal punto di vista tecnico le sue squadre difensivamente non sono granché. Personalmente penso che sia un buonissimo allenatore ma se fossi in De Laurentiis valuterei anche altre opzioni. Cito per esempio De Zerbi e Ballardini, che hanno un’ottima media punti. Sarri? L’immagine conta se vai in televisione o a fare cinema, non quando alleni.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Jurgen Klopp guarda in Serie A per il centrocampo: nel mirino Fabian Ruiz e Brozovic

UFFICIALE – Torino, la lista dei convocati per il Napoli: rientra un big

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’appello di Draghi a mettere da parte le miopie “o pagheranno i più deboli”