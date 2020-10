Ziliani, tweet ironico sul declassamento di Fourneau

Paolo Ziliani, tweet ironico sul caso dell’arbitro Fourneau

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto quotidiano, attraverso il suo account Twitter ha commentato la designazione dell’arbrito Fourneau. Il direttore di gara, è stato desginato come quarto uomo nella sfida di serie B tra Reggina e Cosenza. Dopo aver arbitrato Crotone-Juventus, non senza polemica, Zialiani ha così commentato in modo ironico:

“Comunicato. L’AIA rende noto che la designazione di Fourneau come quarto uomo per il match Reggina-Cosenza fa parte dell’aggiornamento professionale del giovane arbitro che potrà così visitare lo spogliatoio in cui Paparesta passò la notte dopo Reggina-Juventus 2-1 del 6/11/2004”.

