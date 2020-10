Pistocchi commenta la situazione Covid, poi la stoccata alla Juventus

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha parlato del mnomento delicato del campionato italiano. Ha poi chiuso con una battuta sulla vicenda che ha visto coinvolto l’arbitro Forneau. ecco quanto dichiarato:

“La situazione è critica causa Covid-19: ad esempio, il mio medico non mi ha potuto ricevere. Sono molto preoccupato. L’Atalanta ha fatto male, con errori individuali molto pesanti. I giocatori possono esser condizionati dalla Champions: ma, il Napoli ha fatto una grande partita, che punta sulla qualità, con un calcio super offensivo che, però, ha raggiunto equilibri importanti. Lozano deve giocare a sinistra: ora, Gattuso può solo continuare a fare bene. L’unico rimpianto è non aver giocato a Torino. La Juventus: Pirlo è un neofita, Stroppa ha iniziato nel 2006, che ha allenato le giovanili. Il Crotone è stato superiore alla Juventus nonostante i tre giocatori nel reparto offensivo della Juve costassero più del Crotone. Pirlo ha bisogno di tempo, un’esperienza che un allenatore normale fa in Serie C, non alla Juventus e la Juve pagherà questa scelta. Fourneau quarto uomo in Serie B: mi ricorda le patenti a punti del Processo di Biscardi, quando Moggi faceva arrivare le telefonate per guidare i giudizi.”

