UNDER 17 A-B – Il Napoli porta i tre punti a casa

Under 17 – Il Napoli vince contro il Lecce.

Nella giornata di ieri allo stadio Kennedy di Napoli, il Napoli affronta il Lecce per tre punti validi per il campionato Under 17 A-B (Girone C).

Inizia il primo tempo, il Napoli subito aggressivo sfiora il gol al secondo minuto con Di Leo. Il gol però arriva al minuto nove della gara, grazie ad un gol di Marranzino su assist di Scogliamiglio gli azzurrini passano in vantaggio. Continua l’assalto napoletano, al minuto 32 Di Dona è vicino al raddoppio, tiro parato però dal portiere Bufano. Pochi minuti dopo Carnevale realizza il 2 a 0 per il Napoli. Si finisce il primo tempo sul risultato di 2 a 0.

Nella ripresa i ritmi sono alti, ma nulla di fatto né per il Napoli né per il Lecce che si rende molto pericoloso al minuto 60 con Mili. Dopo quest’azione i ritmi rallentano fino a fine gara.

Gara finita a favore degli azzurrini del Napoli, che vincono la partita 2 a 0, conquistando tre punti importanti per la classifica.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Beatrice Lorenzin, ex Ministro: “Il Napoli ha fatto benissimo a non partecipare alla trasferta di Torino”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bolivia: elezioni, grande lentezza dello scrutinio ufficiale