UNDER 17 – Salernitana sconfitta dal Pescara

K.O. per la Salernitana in categoria U17.

Ancora una sconfitta per i ragazzi di mister Procopio, che dopo aver perso contro il Cosenza e il Lecce, viene sconfitta anche dal Pescara allenata da mister Pietropaolo.

Partita che inizia alle 14.00 allo stadio “Volpe” di Salerno, match valido per il campionato Under 17 A-B (Girone C).

Primo tempo iniziato con il Pescara subito pericolo, arriva appunto il primo gol in pochi minuti di gioco grazie alla rete di Di Dio. Partita non difficile per i ragazzi di coach Pietropaolo che realizzano ulteriori due gol durante la partita, reti realizzate da Rossi e Di Meo. La Salernitana perde Iuliano per doppio giallo, che salterà il derby con il Benevento. Durante il resto della partita la squadra di Procopio non riesce a rendersi pericolosa, arrivando al fischio finale senza nemmeno un gol.

Il Pescara esce dal Volpe con i primi punti del campionato, poiché fin ora i ragazzi di Pietropaolo avevano giocato solo contro il Benevento perdendo per 3 a 2, e da recuperare il match con la Roma.

