UNDER 16 – L’Avellino affronta la Paganese

Paganese – Vince in UNDER 16 contro l’Avellino.

Nella giornata di ieri alle ore 11.30, allo stadio “Ambrosini” si è disputato il match tra Avellino e Paganese. Partita valida per il cammpionato U16 Serie C (Girone C).

Primo tempo che vede la Paganese iniziare con più ritmo, appunto per loro al tredicesimo minuto arriva il gol di D’Aniello su assist di Baratto.

I ragazzi del tecnico Fabbro non ci stanno e provano il pareggio creando diverse azioni pericolose, ma sfortunatamente per loro non riescono a realizzare nessuna di queste chance. Primo tempo che finisce sul risultato di 1 – 0 per la Paganese.

Nel secondo tempo la partita è più che combattuta, con l’Avellino che spinge per trovare il gol del pareggio e la Paganese che tentano di allungare il vantaggio. Nulla di fatto però per le due squadre che escono dal campo sull’1 a 0 che porta i tre punti a casa della Paganese.

