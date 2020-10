Napoli, Grassani: “3-0 a tavolino? Ecco perchè ribalteremo la sentenza”

Il legale del Napoli torna sulla questione Juve-Napoli e illustra perché la società azzurra è sicura di ribaltare la sentenza del giudice sportivo

“Trovo la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado”. Queste sono state le dichiarazione dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani a Repubblica.

Il legale azzurro parla anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “È sbagliato dire che soltanto alle 14.13 di domenica 4 ottobre il Napoli ha avuto un divieto chiaro a viaggiare. Così come non c’è stata alcuna rinuncia del club azzurro a raggiungere Torino. Avrebbe potuto farlo anche domenica arrivando con qualche ora di anticipo allo Stadium, ma vorrei ribadire che già sabato 3 l’Asl aveva disposto l’isolamento fiduciario a casa dei calciatori del Napoli e quindi non si poteva lasciare la quarantena. I direttori dell’Asl Napoli 1 e dell’Asl Napoli 2 lo hanno ribadito in questi giorni. Solo loro avrebbero potuto concedere una deroga che non c’è stata. L’Asl ha scelto la prudenza e il rispetto delle regole. Deve prevalere lo sport e non le classifiche con gli asterischi per punti persi o vittorie a tavolino”.

