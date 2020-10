Napoli, Europa League: Gattuso pensa al turn over per la partita con l’Az

Gattuso potrebbe schierare i calciatori che hanno trovato meno spazio fin ora

In vista del primo impegno di Europa League si prevede una mini rivoluzione nella formazione azzurra. Giovedì sera la squadra azzurra farà il suo esordio europeo contro gli olandesi dell’Az Alkmaar e secondo il Corriere dello Sport Gattuso starebbe pensando ad un turnover non indifferente. Da come si legge nell’edizione odierna del quotidiano sportivo l’allenatore azzurro starebbe pensando di schierare Meret tra i pali, in difesa Maksimovic e Mario Rui, a centrocampo Lobotka potrebbe far rifiatare Bakayoko con Petagna che prenderebbe il posto di Mertens, andando a comporre la coppia d’attacco con Osimhen.

