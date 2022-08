Alex Meret potrebbe attualmente diventare il terzo portiere del Napoli per poi lasciare il club a parametro zero.

Calciomercato.it analizza la situazione del portiere del Napoli Alex Meret. Quest’ultimo non si trova in una situazione molto favorevole in quanto potrebbe diventare addirittura il terzo portiere della squadra in caso dovesse arrivare Keylor Navas.

“Resta da capire quale sarà il destino di Alex Meret. Sussurri interni al Napoli svelano la possibilità che il portiere possa essere addirittura il terzo, mentre a Firenze sembra destinato ancora a scendere in campo. Navas, Salvatore Sirigu e poi Meret. Il suo agente, Pastorello, ha i giorni contati per palesarsi con un’offerta di alto profilo che possa mettere in salvo una nuova stagione che il portiere friulano potrebbe passare molto più in panchina che altrove. Il Torino era interessato all’ex SPAL ed Udinese, ma si è defilato, mentre lo Spezia ha puntato sul polacco Dragowski, prelevandolo dalla Fiorentina. Quello che sembrava un rinnovo scontato con il Napoli può diventare, adesso, una vera e propria agonia sportiva. Di quello stesso rinnovo, ora, non si parla più. C’è chi spinge Meret ad un anno da terzo per poi lasciare il Napoli a parametro zero (il contratto scade il prossimo giugno.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, parla l’ex allenatore: “Non facciamo paragoni con Kvaratskhelia”

PSG-Fabian: non è detta l’ultima parola, i francesi cercano un’alternativa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sanità: sala del sollievo in pronto soccorso a Piacenza